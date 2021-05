Covid: Toscana, altri 25 morti in un giorno, media 74,8 anni

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - E' di 503 nuovi casi (età media 41 anni) e di 25 altri decessi (età media 74,8 anni) l'aggiornamento delle 24 ore del Covid in Toscana secondo il consueto report della Regione. Ora in Toscana salgono a 229.540 i casi di positività al Coronavirus (+0,2% sul giorno precedente). In percentuale crescono di più i guariti (+0,5%): sono stati 932 (tutte guarigioni complete a tampone negativo) nelle 24 ore e raggiungono quota 203.731. Sono invece 6.273 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: tra questi 85 sono morti sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Dunque, gli attualmente positivi sono oggi 19.536 (-2,3% rispetto a ieri).

Tra loro i ricoverati sono 1.503 (-52 su ieri pari al -3,3%) di cui 237 in terapia intensiva (-12 persone pari al -4,8%). Altri 18.033 positivi sono in isolamento domiciliare con sintomi curabili a casa o senza sintomi (-402 su ieri, -2,2%). Ci sono inoltre 34.735 persone (+1.838 su ieri pari al +5,6%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).