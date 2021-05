COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - L'aumento dei contagi attestato a mezzo migliaio di unità giornaliere di nuovi positivi Covid in inizio settimana instilla fiducia per un auspicato contenimento della pandemia e questo tipo di dato mancava da tempo in Toscana. Livello che "non si vedeva da qualche mese", dice il governatore Eugenio Giani commentando il report delle 24 ore.

"Per essere martedì sappiamo che è un numero basso" ed è "importante vedere l'abbassamento delle terapie intensive, addirittura meno dieci, e dei ricoveri, siamo ormai ad una media che ci porta a meno 40 al giorno ma è evidente che non dobbiamo abbassare la guardia" anche perché "sono tante le persone negli ospedali, tante vivono ancora la dimensione del contagio. Quindi dobbiamo essere molto vigili". Giani oggi ha sottolineato pure un considerevole recupero nella vaccinazione delle persone sopra gli 80 anni dicendosi "contento" per la somministrazione della prima dose a questa categoria, cosa che gli consente di dire che su questo "la Toscana è sostanzialmente la prima, insieme al Veneto". Per Giani il 96% degli over 80 è stato raggiunto anche per merito della scelta di affidarli alla vaccinazione fatta dai medici di famiglia. Domani alle 9 scatta la prima volta della fascia 65-69 anni: possono prenotarsi sul portale da questa ora per vaccinarsi con J&J. Disponibili per ora 9.600 dosi di questo vaccino. Intoppo, invece, nella zona di Arezzo e di Grosseto lunedì per l'invio ai caregiver degli ultrafragili degli sms: c'è stato un blocco risolto con telefonate ad personam, oggi, una per una per avvisare dell'appuntamento. Infine, la Toscana nelle 24 ore conta altri 25 morti per Covid, età media in ribasso netto a 74,8 anni e il totale che schizza a 6.273 persone decedute dall'inizio della pandemia nell'intera regione.

