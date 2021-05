Anziana muore schiacciata dall'ascensore a Carrara

(ANSA) - CARRARA, 04 MAG - Una donna di 74 anni è morta schiacciata da un ascensore di una abitazione privata mentre, per cause ancora da accertare, si trovava all'interno dell'androne. L'incidente mortale è avvenuto a Marina di Carrara: la 74enne si trovava nel vano dell'ascensore, ma i carabinieri non hanno ancora ricostruito le motivazioni che l'hanno portata pericolosamente in quel luogo; probabilmente, fanno sapere gli investigatori, l'ascensore si sarebbe messo in funzione all'improvviso schiacciandola. Il corpo della donna è stato ritrovato sotto l'ascensore privato dell'abitazione, sbloccato a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco.

