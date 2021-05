Serie A: Atalanta pareggia, Inter campione d'Italia

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - L'Atalanta pareggia 1-1 a Reggio Emilia col Sassuolo e l'Inter si laurea così campione d'Italia 2020/2011 con quattro gare di anticipo. La squadra di Gasperini, a lungo in dieci per l'espulsione di Gollini nel primo tempo per fallo da ultimo uomo, era andata in vantaggio con Gosens ma nella ripresa il Sassuolo ha pareggiato su rigore con Berardi, mentre Muriel ha sprecato il penalty concesso per un fallo subito a opera di Marlon, a sua volta espulso. Il Napoli a sua volta pareggia 1-1 con il Cagliari con reti di Osimhen e Nandez.

E' finita 3-3 Bologna-Fiorentina, con doppiette di Vlahovic e Palacio. La corsa alla Champions vede Atalanta e Milan a quota 69 punti, il Napoli a 67 e la Juve, che gioca alle 18 a Udine, a 66. (ANSA).