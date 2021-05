Fiorentina pareggia 3-3 a Bologna

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - La Fiorentina pareggia 3-3 contro il Bologna in trasferta.

Viola in vantaggio al 22' del primo tempo con Vlahovic su rigore, pareggio dei padroni di casa con Palacio al 31'. Nella ripresa Fiorentina di nuovo avanti con Bonaventura al 19', nuovamente Palacio, al 26', riporta la gara in parità. Ancora Vlahovic in gol al 29', dieci minuti dopo Palacio segna il suo terzo gol della partita. (ANSA).