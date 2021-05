Fiorentina: Iachini, il bicchiere oggi è mezzo pieno

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un pareggio dopo essere stato per tre volte in vantaggio lascia un po' d'amarezza all'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini: il successo lo avrebbe portato a sei punti di vantaggio sulla terzultima. "Abbiamo commesso qualche errore - dice - ma il calcio è fatto di momenti e situazioni e queste cose ci stanno. C'è grande rammarico, perché eravamo venuti qui per vincere la partita, la squadra ha fatto una grande prestazione e avevamo creato tutti i presupposti per centrare l'obiettivo. Ci abbiamo provato fino alla fine, siamo andati tre volte in vantaggio, abbiamo avuto anche le chance per andare in doppio vantaggio, ma abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori dietro. Ma la mentalità e l'atteggiamento sono stati positivi e il bicchiere nonostante tutto non è mezzo vuoto ma mezzo pieno per quanto abbiamo creato e concretizzato".

