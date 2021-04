Covid: foto medici ospedale Firenze a festival Toronto

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - L'immagine di due medici dell'ospedale fiorentino di Torregalli, Federico e Maria Teresa, con indosso lo scafandro, ritratti durante una pausa su una terrazza appena fuori dal reparto Covid, è stata scelta dai curatori del Contact photography festival di Toronto 2021. Lo rende noto l'Azienda sanitaria Toscana centro: l'immagine, scattata dalla fotografa fiorentina Clara Vannucci che un anno fa è entrata nel reparto Covid dell'ospedale di Torregalli "per raccontare le cicatrici fisiche ed emotive di un tempo fragilissimo", sarà esposta a partire da domani insieme ad altri scatti nelle gallerie locali aderenti al festival che da 25 anni nella città canadese, "si fa promotore a livello internazionale di una maggiore consapevolezza delle più importanti questioni collettive e globali".

L'edizione 2021 del festival racconterà in particolare come il Covid ha influenzato molti paesi e il mondo in generale con l'augurio che "prendersi cura" l'uno dell'altro sia il sentimento che Toronto 2021 riuscirà a far emergere.

"Ci rende orgogliosi che il momento di sollievo in cui sono stati ritratti i nostri medici, impegnati da più di un anno su un fronte ancora difficile - commenta il direttore dell'ospedale Simone Naldini - possa essere condiviso con il resto del mondo".

