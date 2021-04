ANSA-IL-PUNTO/ COVID; Toscana resta tutta gialla

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - La Regione Toscana, per atto del ministro della salute Roberto Speranza, rimane in zona gialla anche la prossima settimana, a partire dal 3 maggio. Lo rende noto il presidente Eugenio Giani. Inoltre, considerato che per la prima volta in tutte le province toscane i contagi sono sotto i 250 casi positivi su 100mila abitanti, per Giani non c'è alcuna condizione per ratificare eventuali zone rosse o arancioni locali.

"La conferma della Toscana in zona gialla è una notizia positiva e ancora di più lo è il fatto che per la prima volta tutte le nostre province hanno un indice di contagio sotto i 250 casi positivi per 100mila abitanti", commenta il governatore che aggiunge: "Questo non ci esime dal continuare a essere prudenti".

L'ultimo report, che registra altri 870 casi e 29 decessi in più, segnala anche un'ulteriore riduzione dei ricoveri: sono 1.585, 31 in meno rispetto a ieri, di cui 253 in terapia intensiva, 1 in meno.

Sul fronte vaccini ieri la Toscana è riuscita a somministrare in un solo giorno 37mila dosi, andando oltre la soglia delle 30mila somministrazioni, richieste dal Governo. Al via da oggi poi le novità per le prenotazioni per i 70enni: aperta un'agenda che resterà accessibile per tutto maggio, con l'obiettivo di portare a termine la vaccinazione della classe di età 70-79 anni. Cambia anche la modalità di prenotazione per i fragili ancora in attesa della chiamata dall'Asl: da domani riceveranno un sms con un codice per prenotare direttamente sul portale. Infine agenda riaperta sul portale per gli over 80 della Toscana. La novità, secondo quanto si apprende dalla Regione, è legata a una quarantina di telefonate arrivate nella giornata di ieri al numero verde attivato per aiutare gli over 80 a vaccinarsi. Si tratta principalmente, spiega la Regione, di persone che in una prima fase hanno rifiutato la vaccinazione e che ora vorrebbero invece farla. (ANSA).