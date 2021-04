Sicurezza, cordone per proteggere basilica S. Spirito Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Il Comune di Firenze, d'intesa con la Soprintendenza, "attiverà un progetto per delimitare fisicamente gli spazi del sagrato" della basilica di Santo Spirito, "che saranno inibiti all'accesso, salvo il passaggio per la partecipazione alla funzioni religiose e le visite al museo". E' quanto emerso nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi questa mattina in prefettura.

Secondo quanto appreso, il progetto al vaglio sarebbe quello dell'installazione di una cordonatura mobile, formata appunto da una corda con pali in ottone. Sempre riguardo a piazza Santo Spirito, uno dei luoghi della movida cittadina e fra le aree a maggior rischio di assembramento, la prefettura - viene precisato in un comunicato - ha chiesto al Fondo edifici di culto presso il ministero dell'Interno, proprietario del bene, un finanziamento di oltre 800.000 euro per interventi di restauro e conservazione sia all'interno che all'esterno del complesso monumentale, nell'ambito del progetto di messa in sicurezza previsto dal Next Generation Eu e dal 'Piano nazionale per la ripresa e la resilienza'". (ANSA).