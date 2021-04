Padule di Fucecchio, tornano le visite guidate

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 29 APR - Dopo la pausa forzata nei mesi di marzo e aprile, da domenica 9 maggio parte il calendario delle visite guidate organizzate dal Centro Rdp Padule di Fucecchio nell'area umida e negli ambienti naturali vicini.

Le visite guidate verranno effettuate sul percorso naturalistico de Le Morette, con attività di birdwatching nell'area protetta (richiesto il binocolo). Seguiranno altre visite in area di grande interesse naturalistico: il Laghetto di Sibolla, il Colle di Monsummano, il percorso dei mulini e il Barco Reale sul Montalbano, i pascoli di Croce a Veglia nella Svizzera Pesciatina. Il sabato mattina, si spiega ancora, sarà poi dedicato alle cicogne bianche: gli interessati potranno visitare in piccoli gruppi, a distanza di sicurezza e usando il proprio binocolo, alcuni nidi del territorio. Appena le regole sul coprifuoco lo consentiranno saranno attivate anche le visite 'Il Padule di notte': al tramonto (e oltre) nell'area della Riserva Naturale de Le Morette, con soste finale per l'ascolto dei rapaci notturni nel bosco. Le visite, aperte a tutti ma a numero chiuso, sono sempre condotte da una guida ambientale escursionistica. (ANSA).