Esplosione di gas in villetta a Barga, proprietario è grave

(ANSA) - BARGA (LUCCA), 29 APR - Un'esplosione, conseguenza di una fuga di gas, ha provocato un incendio in una abitazione in Garfagnana, a Ponte di Catagnana, nei pressi di Barga (Lucca). All'interno della casa c'era il proprietario che ha riportato gravi ustioni alle braccia e alla schiena. E' stato portato dal 118 in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Lucca, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo i vigili del fuoco intervenuti con più mezzi, l'esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas da una bombola di Gpl. Per far luce su quanto accaduto i rilevi sono stati effettuati dai carabinieri. L'abitazione, una villetta isolata dal paese, ha riportato danni strutturali importanti da determinare l'inagibilità. (ANSA).