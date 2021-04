Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Sono tornati sopra quota mille, 1.052 per l'esattezza, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano anche 27 nuovi decessi. Salgono così a 225.972 i casi di positività dall'inizio dell'epidemia in Toscana e a 6.155 le morti. Continua il calo dei ricoveri, oggi sono 1.616 (-54 rispetto a ieri), di cui 254 in terapia intensiva (-2). Gli attualmente positivi sono 21.127. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 198.690 (87,9% dei casi totali). Eseguiti 14.194 tamponi molecolari e 12.995 tamponi antigenici rapidi: il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 10.606 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,9% è risultato positivo.

Sul fronte vaccini il presidente della Toscana Eugenio Giani ha spiegato che il generale Figliuolo nei prossimi giorni sarà in Toscana. Lo stesso Figliuolo, ha detto, oggi "vuole fare una sorta di prova generale delle famose 500mila vaccinazioni al giorno in Italia, per la Toscana tutto questo significa dover corrispondere a un ritmo di 30mila vaccinazioni. Quindi oggi è un giorno che rappresenta la prova generale che il sistema vaccinale in Italia può consentire questo ritmo". (ANSA).