Controlli a 14 pozzi vicino sr 439, 'non contaminati da Keu'

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Non risultano contaminazioni da Keu in quanto non sono state rilevate tracce di cromo e antimonio nei primi 14 pozzi sottoposti a controllo nei pressi del 5/o lotto della strada regionale 429, nell'Empolese (Firenze). Lo comunicano Regione Toscana e Arpat sulla base delle prime analisi effettuate nell'ambito della campagna di monitoraggio e controllo delle acque di pozzi presenti lungo il tratto della 429, area soggetta alle indagini della Dda di Firenze per presunti sversamenti di rifiuti conciari, e per la quale è stato attivato il numero verde 800 800 400.

Arpat rende inoltre noto che al momento all'Agenzia sono pervenute "51 richieste di campionamento, quasi esclusivamente" dalla zona Empolese (Firenze) e "4 dalle altre aree interessate dal potenziale inquinamento dovuto all'utilizzo dei materiali contenenti il cosiddetto Keu", ovvero a Peccioli (Pisa) e Bucine (Arezzo). (ANSA).