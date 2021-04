COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Rialzano i nuovi contagi giornalieri Covid in Toscana ma pur sempre con un buon margine sotto quota 1.000 e ciò viene considerato segno positivo se accade nel centro della settimana ai fini delle rilevazioni che poi determinano la tenuta o meno della regione in zona gialla.

Calano anche i ricoverati e rimangono in numero stabile le terapie intensive. Non calano invece i decessi tra i pazienti colpiti dal Covid: ancora 32 nelle 24 ore con media di età di 80 anni. Domani il Festival del Maggio Fiorentino dedicherà un concerto diretto da Daniel Harding con il Requiem di Mozart proprio agli oltre 6.100 morti in Toscana a causa della pandemia. Ciò mentre la partita contro il virus è in pieno corso e si affida adesso molto al fronte dei vaccini. Sono in via di esaurimento le prenotazioni extra per la vaccinazione dei 70-79enni con la fornitura delle 50.000 dosi di Astrazeneca arrivate ieri. Il portale dedicato è rimasto aperto nella giornata mentre c'è in vista il 30 aprile, giorno in cui la Regione prevede di aprire prenotazioni per i 70-79enni senza click day e mirate su una programmazione che investirà il mese di maggio.

Seconde dosi per gli over 80 e saturazione dei 70-79enni sono condizioni - insieme alla protezione dei fragili - necessarie per passare alla vaccinazione delle fasce anagrafiche sottostanti, via decisiva per una copertura di massa che, adesso, almeno per la Toscana appare ancora troppo in fondo all'orizzonte. (ANSA).