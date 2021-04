Riapre dopo sei mesi lo zoo di Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 27 APR - Via libera alla riapertura dei cancelli anche per il Giardino zoologico di Pistoia. Il giorno fissato dalla direzione della struttura per accogliere nuovamente i clienti è domani, 28 aprile. L'accesso sarà possibile solo su prenotazione sul sito www.zoodipistoia.it. Le visite avverranno con accessi contingentati, distanziamenti garantiti e postazioni di sanificazione. "Davanti a noi c'è la stagione primaverile-estiva - spiega il direttore Paolo Cavicchio - che dovrebbe essere quella migliore dal punto di vista della lotta alla pandemia. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo con il parco all'aperto". "In questi sei mesi - prosegue - è stata dura perché il parco vive soltanto con il contributo dei visitatori che acquistano i biglietti di ingresso. E' stato il periodo più lungo di chiusura mai sofferto dal parco nei suoi 51 anni di attività. Ce l'abbiamo fatta grazie anche al sostegno di tanti visitatori potenziali, che hanno comprato il biglietto online da poter utilizzare appena saremmo riaperti e di tanti sostenitori che hanno aderito alla campagna di adozione delle specie". (ANSA).