In Lucchesia multati 467 automobilisti

(ANSA) - LUCCA, 27 APR - E' di 467 automobilisti sanzionati il bilancio, in provincia di Lucca, dell'operazione congiunta europea 'Speed Marathon', organizzata da Roadpol Europeans Roads Policing Network programmata dal 19 al 25 aprile e conclusasi ieri.

L'obiettivo della maratona contro gli eccessi di velocità, spiega la polizia stradale, è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali. In provincia di Lucca sono stati messi in campo gli autovelox per il rilevamento a distanza dell'eccesso di velocità e il telelaser, utile per il controllo sul posto del trasgressore che in totale hanno accertato 467 infrazioni. I servizi di contrasto attuati dalla polstrada hanno riguardato anche gli autisti dei mezzi pesanti, tra questi uno di loro è stato sanzionato tramite il cronotachigrafo. Tutte le infrazioni sono state accertate lungo le arterie autostradali. (ANSA).