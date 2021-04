Guarito pitone recuperato a Maiano, domani sarà liberato

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Sarà liberato domani presso il Centro di scienze naturali di Galceti (Prato) il pitone recuperato a Maiano nel comune di Fiesole (Firenze) dai vigili del fuoco lo scorso 16 marzo. Per l'animale, preso in carico dal sistema di soccorso della Asl Toscana Centro, è stato necessario un lungo ricovero in un ospedale veterinario.

"Gli è stato curato un grave ascesso retromandibolare , che gli impediva una normale alimentazione" ha riferito il direttore della struttura fiorentina igiene urbana e veterinaria Enrico Loretti. Perfettamente ristabilito, il rettile, al quale i suoi soccorritori hanno dato il nome di 'Sir Biss', sarà affidato al nucleo Cites dei carabinieri forestali di Firenze dalla struttura igiene urbana e veterinaria, che ha gestito il periodo di degenza e cura. (ANSA).