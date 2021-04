Covid, in Toscana altri 34 morti, ricoveri in calo

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Sono 522, età media 42 anni, i nuovi casi di Coronavirus oggi in Toscana dove si registrano 34 decessi: 18 uomini e 16 donne con un'età media di 79,3 anni.

Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 224.073 i casi di positività e 6.096 i decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 21.766, -4% rispetto a ieri. In calo i ricoveri, sono 1.706 (-22), di cui 257 in terapia intensiva (-5).

I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 196.211 (87,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.829 tamponi molecolari e 11.364 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 6.396 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,2% è risultato positivo. Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 7.908 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 7.198, Pisa con 6.569, la più bassa Grosseto con 3.635. Complessivamente, 20.060 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-883). Sono 33.397 (-1.148) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

