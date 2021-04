COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Un calo netto di nuovi contagi nelle 24 ore e la fornitura extra e inaspettata di 50.000 dosi di vaccino Astrazeneca che consente di riaprire stasera, a sorpresa, per la fascia di età 70-79 anni il portale delle prenotazioni danno nuova fiducia in Toscana alla battaglia contro il Covid. "Oggi i contagi sono notevolmente meno di qualche giorno fa - ha detto il governatore Eugenio Giani - però ci sono, e quindi bisogna tenere comportamenti virtuosi, tenere alta la guardia", "perché ci sono ancora tante persone in ospedale". "Fra vaccini e bel tempo - dice Giani - spero che la zona gialla sia irreversibile almeno per qualche mese" auspicando che i contagi possano decrescere "con la crescita delle vaccinazioni e con la possibilità di avere condizioni di tempo buone". Sull'arrivo di scorte di vaccini si registra un certo fermento. Non solo la riapertura odierna con Astrazeneca, ma anche gli arrivi previsti del 29 aprile tra cui circa 120.000 Pfizer, "molti orientati alla seconda dose degli over 80 che abbiamo completato domenica scorsa: però ce ne saranno sempre 50mila, 60mila che potranno essere divisi equamente fra i 70-79 anni e gli ultrafragili". Sempre Giani afferma: "Faremo una bella campagna" vaccinale "perché chi si iscrive tra gli over 70 abbia una certezza di potersi vaccinare nell'arco del prossimo mese". Ci sono ancora troppe persone nelle terapie intensive, ha evidenziato il governatore mentre i posti letto Covid "sono sopra 1700, è vero che sono arrivati a 2000 ma ancora ci sono tante persone in ospedale, quindi non abbassiamo la guardia". Il report delle 24 ore ha segnato peraltro altri 34 morti con età media di 79 anni. (ANSA).