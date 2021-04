1 maggio riapre la Torre di Pisa

(ANSA) - PISA, 27 APR - Riapertura l'1 maggio per i monumenti di piazza dei Miracoli a Pisa. La Deputazione dell'Opera della Primaziale Pisana, a seguito del recente decreto legge conferma la data di riapertura della Torre, dei monumenti e dei musei alle visite turistiche.

"Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale - spiega l'ente in una nota - andranno regolarmente avanti così come tutte le attività di vigilanza".

