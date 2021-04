Vaccini: Toscana riapre portale per over 70 dal 30 aprile

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - La campagna di vaccinazione in Toscana procederà con la riapertura da venerdì 30 aprile del portale dedicato per gli over 70, ovvero per i nati dal 1941 al 1951 che non hanno ancora compiuto 80 anni. L'apertura del portale venerdì 30 aprile prossimo per questa fascia di età, riferisce la Regione, sarà per prenotare la vaccinazione da maggio 2021 senza 'clic day'. L'agenda online per la fascia 70-79 anni non sarà chiusa non appena finite le dosi disponibili, come fatto finora, ma sarà fatta una programmazione più a lungo termine in modo da dare la possibilità a tutti gli over 70 rimasti senza vaccino di prendere l'appuntamento e ricevere la somministrazione entro la fine di maggio. A loro sarà dato prioritariamente il vaccino J&J e Pfizer, mentre Astrazeneca sarà impiegato per i richiami. Intanto per questa settimana sono attese in Toscana 8.910 dosi di AstraZeneca, 15.730 di Moderna e 128.700 di Pfizer, per un totale di oltre 153mila dosi, quasi tutte già prenotate per la somministrazione delle prime dosi e per i richiami. (ANSA).