Vaccini, Giani, immunità di gregge Toscana a fine settembre

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - "Sono convinto che nel calo dei contagi incominci a pesare anche un po' l'aspetto dei vaccini", e per l'immunità di gregge in Toscana "l'obiettivo è quello di fine settembre". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a 'Timeline' su Skytg24.

"Penso che sia molto importante - ha detto - che col tempo si intensifichi la campagna vaccinale, e quindi che arrivino più vaccini, perché noi siamo in grado di somministrarne almeno tre volte di più di quelli che in questo momento ci arrivano".

"L'importante - ha aggiunto Giani - è davvero non mollare durante il periodo estivo e continuare a somministrare vaccini avendo le forniture, garantendo per fine settembre una possibilità di avere coperta la popolazione che lo può prendere". (ANSA).