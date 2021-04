Recovery, stadio Franchi Firenze tra progetti finanziati Pnrr

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Lo stadio Artemio Franchi di Firenze è inserito tra i 14 progetti che saranno finanziati a livello nazionale con le risorse del Pnrr previste nel Fondo complementare del piano strategico grandi attrattori culturali.

Per la riqualificazione dell'impianto, progettato da Pierluigi Nervi, è previsto un finanziamento di 95 milioni.

"A questo punto possiamo partire nel giro di poche settimane con la pubblicazione del bando per il concorso internazionale di progettazione - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella -. E' un'ottima notizia che conferma l'impegno del ministero della Cultura, che oltre a vincolare questo monumento, si è attivato per trovare le risorse che consentiranno di renderlo moderno e funzionale". Gli altri progetti che interessano Firenze (tra cui le tramvie e investimenti per l'economia circolare), è stato spiegato, non sono indicati specificamente nel Pnrr in questa fase perché potranno attingere ai finanziamenti secondo modalità che saranno indicate più avanti. Tutte le suggestioni progettuali fornite dal Comune e dalla Città metropolitana di Firenze sono state accolte e inserite nelle linee strategiche del Pnrr. (ANSA).