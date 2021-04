Musei: Duomo Firenze, il primo visitatore è un giapponese

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - E' giapponese il primo stamani, alle 10:15, che ha potuto tornare a varcare la soglia del Duomo di Firenze come visitatore grazie al ritorno della Toscana in zona gialla: la Cattedrale finora era aperta solo per le funzioni religiose. L'Opera del Duomo di Firenze già da oggi ha riaperto al pubblico la Cattedrale e anche la Cupola del Brunelleschi: qualche decina i visitatori tra quelli entrati stamani o attesi, per lo più italiani. L'1 maggio, aggiunge l'Opera di Santa Maria del Fiore, riapriranno anche il campanile di Giotto e il museo dell'Opera del Duomo, ma con orario ridotto.

Tra i musei statali domani riapre il Giardino di Boboli mentre per Uffizi e Bargello bisognerà aspettare la prossima settimana. Dal 28 aprile invece visitabili i musei civici come Palazzo Vecchio. (ANSA).