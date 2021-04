Maggio: pubblico a Festival, Pereira 'Emozione meravigliosa'

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - "Sono sopraffatto dall'emozione, è meraviglioso. E' un grande regalo poter aprire oggi, abbiamo lottato tanto per tenere alta la nostra qualità, abbiamo fatto tutto il nostro programma in streaming, ma non possiamo più, senza pubblico non è più possibile. Poter aprire oggi con il pubblico è una festa". Lo ha detto il sovrintendente del Maggio Fiorentino Alexander Pereira nel foyer del teatro accogliendo i primi spettatori all'ingresso del Maggio che stasera ha riaperto le sue porte per il concerto sinfonico inaugurale dell'83/o Festival. "Tutta l'Europa guarda all'Italia, oggi. Siamo uno dei festival più importanti d'Europa e dare un segno così positivo in questo momento è molto bello". A dirigere il coro e l'orchestra del Maggio, il maestro Daniele Gatti.

L'inaugurazione è stata affidata a un concerto interamente dedicato al compositore Igor Stravinskij nel 50/o anno dalla scomparsa. Tra gli spettatori molti storici abbonati fra cui madre e figlia visibilmente emozionate. "Mi mancava tanto il teatro - dice la madre - perché ho 99 anni e li devo vedere ora gli spettacoli". "E' molto bello essere qui - dice un altro abbonato - ma avrei aspettato un altro po' per essere sicuri perché io sono vecchio. Anche se sono già vaccinato avrei aspettato, ma sono contento e non potevo mancare perché è dal 1943 che vengo in teatro". Tra i presenti anche due ragazze cinesi a Firenze per studiare italiano e rimaste bloccate in città dal novembre scorso a causa del Covid. (ANSA).