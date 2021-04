ANSA-IL-PUNTO/COVID;Toscana,'immunità di gregge a setembre'

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - "Sono convinto che nel calo dei contagi incominci a pesare anche un po' l'aspetto dei vaccini", e per l'immunità di gregge in Toscana "l'obiettivo è quello di fine settembre". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a 'Timeline' su Skytg24.

Intanto la Regione ha reso noto che il 92,45% degli over 80 toscani ha ricevuto la prima dose di vaccino. La task force, attivata per raggiungere la più elevata copertura vaccinale possibile delle persone con più di 80 anni entro il 25 aprile con la somministrazione della prima dose, "ha dato esito positivo": sono 289.874 quelli che hanno ricevuto la prima dose Pfizer, a fronte di poco più di 300mila ultraottantenni. "La Toscana - ha detto sempre Giani - è tra le regioni con la più alta copertura vaccinale d'Italia fra gli over 80. Al dato statistico, relativo al numero totale degli over 80 che vivono in Toscana, abbiamo applicato l'indicazione sul 10%, come indicato dal commissario Figliuolo per motivi ragionevolmente comprensibili".

In settimana attese poi altre 153mila dosi di vaccini tra Astrazeneca, Moderna e Pfizer, quasi tutte già prenotate per la somministrazione delle prime dosi e per i richiami.

Sull'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 ore registrati altri 737 casi, con un tasso di positività pari al 6,3%, in rialzo, su 11.609 tamponi (quasi dimezzati rispetto a ieri), e 22 nuovi decessi. Risalgono dopo giorni di calo i ricoveri, anche in rianimazione: sono 1.728, 23 in più rispetto a ieri, di cui 262 in terapia intensiva, 10 in più. (ANSA).