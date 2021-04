Covid: Nardella,attenti affollamenti o rivediamo stesso film

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - Ieri in tanti tra cittadini e "operatori mi hanno mandato foto di affollamenti e assembramenti in varie piazze" di Firenze: "Ne stavo parlando stamani con la prefetta: qui dobbiamo stare veramente attenti altrimenti rivediamo il solito film, che si apre e poi dopo dobbiamo richiudere perchè il contagio si rialza e i morti aumentano". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella rispondendo a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le riaperture.

"Questa volta può essere veramente la volta buona per le riaperture però le persone non devono pensare che si possa fare tutto, che ora sia tutto finito: è un momento molto delicato, se veramente teniamo a tutti gli operatori, a tutte quelle persone che hanno bisogno di tornare a lavorare, allora dobbiamo essere prudenti e responsabili". (ANSA).