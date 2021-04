Covid: in Toscana 22 nuovi decessi, ricoveri sempre in calo

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - In Toscana sono 222.814 i casi di positività al Coronavirus, 955 in più rispetto a ieri. I nuovi casi - età media 43 anni - sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 14.542 tamponi molecolari e 7.428 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo, il tasso è del 12%.

Ci sono stati purtroppo altri 22 decessi - 13 uomini e 9 donne con un'età media di 82,7 anni - che hanno portato il totale a 56.040. In calo i ricoverati: sono 1.705, 24 in meno rispetto a ieri, di cui 252 in terapia intensiva, 3 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono oggi 955 nuovi ello 0,6% e raggiungono quota 193.928 (87% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 22.846, -0,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 21.141 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive di sintomi (177 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%). Sono 31.619 (545 in più rispetto a ieri, più 1,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze ha registrato 302 casi in più rispetto a ieri, Prato 91, Pistoia 84, Massa Carrara 38, Lucca 91, Pisa 84, Livorno 30, Arezzo 133, Siena 67, Grosseto 35.

Per la campagna vaccinale da quando è stata avviata, il 27 dicembre scorso, alle 12 di oggi effettuate complessivamente 1.138.640 vaccinazioni, 16.242 in più rispetto a ieri (+1,4%).

