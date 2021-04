Juve: Pirlo "con Fiorentina grande spirito di rivalsa"

(ANSA) - TORINO, 24 APR - "La Fiorentina lotta per non retrocedere, ma ricordiamo l'andata: è stata la nostra prima sconfitta, abbiamo grande spirito di rivalsa": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della trasferta al Franchi ricordando lo 0-3 dello Stadium a dicembre. "Per tanti fattori, è un'avversaria storica per noi - aggiunge il tecnico in conferenza stampa - e sono contento dello spirito che vedo in tutti i miei calciatori: abbiamo in testa il nostro obiettivo, che è la qualificazione in Champions". (ANSA).