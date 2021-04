Firenze, dal 2 maggio riapre Giardino dell'Iris

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Apertura dal 2 al 20 maggio quest'anno per il Giardino dell'iris di Firenze. Negli oltre due ettari di terreno, accanto alla terrazza del piazzale Michelangelo, fioriscono circa 3.000 varietà di iris ibride provenienti da tutto il mondo. Quest'anno sarà possibile entrare al Giardino, da cui si ammira anche uno dei più bei panorami della città, pure da viale G.Poggi.

Con l'apertura del Giardino torna anche il Concorso internazionale dell'iris: si terrà dal 3 all'8 maggio. A causa dell'emergenza sanitaria per il Covid e per le norme adottate al Governo e dalla Regione Toscana, la giuria internazionale sarà composta da soli giudici di nazionalità italiana, fra cui alcuni giudici Internazionali.

Il Giardino sarà aperto tutti i giorni (anche festivi) dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). (ANSA).