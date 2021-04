Vaccini, Toscana riapre portale prenotazioni over 70 con J

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Riaprirà oggi alle 16 il portale per la prenotazione dei vaccini monodose Johnson & Johnson destinati agli over 70, ovvero le persone nate tra il 1941 e il 1951. Le agende, spiega la Regione, rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Di questa prima fornitura di Johnson & Johnson sono disponibili 11mila dosi, arrivate ieri in Toscana e già consegnate alla Asl centro (4.850), alla nord ovest (3.650) e alla sud est (2.500), per essere somministrate nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 aprile negli hub. "Dal prossimo maggio ci organizzeremo diversamente - afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Stiamo già lavorando a una nuova modalità di prenotazione del vaccino, programmabile mensilmente senza click day. Questo di oggi è l'ultimo. Con le nuove forniture di vaccino, che dovrebbero arrivare in Toscana dalla prossima settimana, ci auguriamo di accelerare la vaccinazione delle persone a elevata fragilità e degli over 70, che fanno parte delle categorie prioritarie per età e patologia". Per quanto riguarda la copertura vaccinale degli over 80 Giani sottolinea che "abbiamo recuperato come da obiettivo che ci siamo dati: entro il 25 aprile contiamo di raggiungere la più elevata copertura vaccinale dei nostri anziani con la somministrazione delle prime dosi". Ad oggi gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer, sono 281.806, mentre sono 137.441 coloro a cui è stato inoculato anche il richiamo. Fino a domenica 25 aprile gli over 80 non ancora vaccinati possono presentarsi negli hub vaccinali senza prenotazione, muniti solo di tessera sanitaria. (ANSA).