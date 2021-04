Vaccini: Toscana, 11.000 dosi J&J esaurite in 21 minuti

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Le 11.000 dosi Johnson & Johnson messe a disposizione degli over 70 sul portale della Toscana per la vaccinazione sono andate esaurite in 21 minuti: l'agenda per i nati tra il 1941 e il 1951 era stata riaperta alle ore 16 e si è chiusa poco dopo per esaurimento della disponibilità di dosi.

E' quanto si apprende da fonti della Regione Toscana. (ANSA).