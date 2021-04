Scuola, Giani, da lunedì le superiori in presenza al 70%

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - "Ci siamo riuniti con i prefetti e con i dirigenti scolastici, e devo dire che abbiamo trovato una soluzione che da lunedì ci consente di reggere bene la situazione: da lunedì partiamo con il 70% nelle singole scuole".

Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parlando a 'Tagadà' su La7 a proposito della ripresa della didattica in presenza nelle scuole superiori.

"Sono d'accordo con il presidente Fedriga nella misura in cui dice 'facciamo progressivamente il passaggio al 100%'", ha aggiunto Giani, secondo cui "oggi per il Covid possiamo usare i mezzi di trasporto con una capienza che è al 50%", e dunque "se io con gli stessi mezzi di trasporto riesco a coprire una domanda solo del 50%, è comprensibile che da parte di Regioni, Province e Comuni ci sia un po' di preoccupazione". In ogni caso, ha sottolineato il governatore toscano, "capisco quando si dice il 100% in presenza, ad esempio, per le quinte che hanno l'esame di maturità". (ANSA).