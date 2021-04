Pereira: 'Maggio apre in presenza, grande segnale per cultura'

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - La Toscana in zona gialla regala al Maggio musicale fiorentino la possibilità di accogliere il pubblico in sala, lunedì 26 aprile, per il concerto di apertura del celebre festival, l'83/mo: l'edizione di quest'anno mantiene la numerazione di quella che si sarebbe dovuta tenere nel 2020 e saltata a causa del Covid. "Il festival del Maggio musicale - commenta il sovrintendente della Fondazione lirica fiorentina Alexander Pereira - è uno dei più importanti d'Europa e il fatto che la sua apertura coincida con la ripartenza è anche un grande segnale per la cultura europea". A dirigere l'appuntamento sinfonico inaugurale sarà Daniele Gatti: il teatro del Maggio potrà aprire le porte a 500 spettatori. Il giorno successivo andrà in scena anche l'Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, la prima opera in cartellone. (ANSA).