Stazione Marconi, Comune Pisa stanzia 1 mln per il recupero

(ANSA) - PISA, 22 APR - Un milione di euro per avviare il recupero e il programma di valorizzazione dell'ex stazione radio di Coltano, frazione di Pisa, realizzata grazie al genio di Guglielmo Marconi per trasmettere le prime comunicazioni radio senza fili, ovvero a onde lunghe. Lo ha annunciato il sindaco di Pisa Michele Conti ai residenti di Coltano. Nei giorni scorsi, invece, la vicesindaca con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue, aveva incontrato le associazioni da anni sostenitrici del recupero della struttura che "versa in condizioni di forte degrado". La cosiddetta 'Stazione Marconi' è di proprietà dell'agenzia del Demanio, ma nel maggio 2020 è stato sottoscritto un atto di concessione temporanea con il Comune di Pisa, scadenza 2022, per consentire la redazione del piano di valorizzazione, attraverso il quale il Comune potrà diventarne proprietario a pieno titolo nell'ambito delle procedure di acquisizione del cosiddetto 'federalismo culturale'. "Dopo tanti anni di attesa - ha detto Conti -, il Comune intende fare sul serio per riportare alla fruizione pubblica questo pezzo di storia cittadina e direi anche nazionale": previsto nella prossima variazione di bilancio in programma a maggio "lo stanziamento di 1 milione di euro destinato al recupero". Considerato che per la ristrutturazione dell'edificio servono 2,6 milioni, avviato anche "un percorso che verrà allargato a tutte le istituzioni e associazioni più importanti della città per individuare partnership pubbliche e private".

L'idea è di allargare la partecipazione, ha spiegato Bonsangue, "ad altre istituzioni della città come Università di Pisa, Scuola Sant'Anna, Normale, Cnr e Fondazione Marconi, proprio per raccogliere più contributi possibili, mettendo insieme tutte le forze": "Abbiamo tempo fino al 31 luglio per presentare il progetto al Demanio statale e sbloccare una situazione rimasta ferma da moltissimi anni, un'opportunità di grandissimo valore per il nostro territorio". (ANSA).