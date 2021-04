Security il nuovo film Sky Original, di Peter Chelsom

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Questa è una storia invernale, una storia che sconvolge le vite dei propri personaggi e li cambia per sempre. Quando la paura abita all'interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza? Arriva prossimamente in prima assoluta su Sky e Now il nuovo film Sky Original "Security", diretto da Peter Chelsom (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) e ispirato all'omonimo romanzo di Stephen Amidon (Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano. Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti, il film è interpretato da Marco D'Amore che ne è protagonista accanto a Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar.

In estate Forte dei Marmi è una cittadina tranquilla, un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti. In inverno le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Il film è una produzione Vision Distribution e Indiana Production.

Peter Chelsom ha sottolineato: "Ero un fan del film Il capitale umano e quando Indiana Production di Milano mi ha mandato Security dello stesso romanziere, Stephen Amidon, ho capito che anche questa storia avrebbe funzionato bene in Italia. L'ambientazione di Forte Dei Marmi sembrava perfetta.

Era il momento giusto, cercavo un progetto europeo. Anche se parlo italiano, devo ammettere che ero un po' preoccupato. Ma ad un certo punto ti rendi conto che, come i musicisti, abbiamo una lingua in comune, quella del cinema. Ho avuto la fortuna di aver lavorato con i migliori attori di Hollywood e posso dire che il mio cast italiano è stato eccezionale". (ANSA).