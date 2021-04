Enrico Nigiotti, ispirato da Capraia è nato il mio nuovo brano

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Tra citazioni di John Lennon e di Pablo Neruda e suggestioni alla Leopardi, Enrico Nigiotti torna con un nuovo singolo, dal titolo Notti di Luna, in uscita il 23 aprile. "Dopo il Sanremo dell'anno scorso avrei avuto in programma un tour estivo per poi dedicarmi a settembre e ottobre alla scoperta di luoghi selvaggi, tra mare e montagna - racconta il cantautore livornese, che al festival ha fatto capolino già tre volte e ha scritto per Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Laura Pausini -. La pandemia ha sconvolto i miei piani e mi sono rifugiato sull'isola di Capraia, che ha 150 abitanti. E' lì che la luna mi ha ispirato". Il brano, che segna il ritorno del cantautore con l'etichetta discografica Polydor/Universal Music Italia ed è il primo capitolo di un album che verrà, è un dialogo profondo tra l'uomo e la luna: una melodia intensa che culla, come il dondolio di una barca (la stessa su cui Nigiotti è uscito nelle notti isolane insieme ai pescatori), i pensieri del cantautore. Immancabili le chitarre suonate dallo stesso Nigiotti che "non sono solo melodia, ma accompagnano il brano, al pari delle parole. E' una di quelle canzoni, come Amore è e Nonno Hollywood, che mi danno serenità". (ANSA).