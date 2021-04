Covid: Toscana ha 33 morti in un giorno, età media 79,6 anni

(ANSA) - FIRENZE, 22 APR - Tornano sopra mille contagi - 1.041 nelle 24 ore (età media 42 anni) - i nuovi casi positivi Covid giornalieri in Toscana. E' il secondo giorno consecutivo in cui l'incremento quotidiano del virus va in rialzo dopo una tregua di quattro giorni quando c'era stata una discesa del numero dei nuovi positivi. Sempre nelle 24 ore ci sono stati 33 morti (età media 79,6 anni), due in più rispetto a ieri. Il totale delle vittime sale a 5.975 persone. Firenze con 15 decessi odierni supera i 1.900 morti (1.905). In Toscana ora sono saliti a 219.970 i casi totali di positività al Coronavirus, +0,5% sul giorno precedente. I guariti sono stati 1.492 in un giorno e raggiungono quota 190.006 (+0,8% percentuale superiore a quella della crescita dei nuovi casi).

Gli attualmente positivi sono dunque 23.989 (-2% su ieri): tra loro i ricoverati sono 1.781 (-27 su ieri) di cui 257 in terapia intensiva (numero stabile). Altri 22.208 positivi sono in isolamento a casa, con sintomi o senza sintomi. Inoltre ci sono 30.787 persone (+846 su ieri, +2,8%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).