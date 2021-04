Abusò di una fedele, prete condannato a 4 anni e 4 mesi

Condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione, con processo in rito abbreviato, don Emanuele Dondoli, il sacerdote accusato di aver abusato di una 19enne con disturbi della personalità mentre era titolare di una parrocchia nel Mugello. In base alle indagini, coordinate dalla procura, i fatti contestati al sacerdote risalirebbero al periodo che va da marzo a giugno 2018. Don Dondoli, difeso dagli avvocati Francesco Stefani e Fabio Generini, avrebbe abusato della giovane che tra l'altro all'epoca sarebbe stata convinta di essere posseduta dal 'demonio'. Per l'accusa lui le avrebbe impartito 'benedizioni risolutive per il malessere' compiendo in realtà abusi sessuali in sagrestia. (ANSA).