Polimoda, mostra digitale foto luoghi simbolo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - La cultura digitale e Firenze, con i suoi luoghi iconici, visti attraverso gli occhi dei giovani studenti del Polimoda. Ecco la mostra digitale "Postcards from Florence", online a partire da oggi. Qui 30 giovani creativi provenienti da tutto il mondo sono associati ad altrettanti luoghi iconici della città, da Villa Bardini al Teatro del Maggio, solo per citarne alcuni. Protagonisti oltre 150 scatti in bianco e nero accompagnati da parole, slogan, poesie e sensazioni degli studenti. Sono scatti suggestivi realizzati nel corso di un 2020 sospeso, con una città spesso semideserta.

Partendo dalla mappa della città, i visitatori possono spostarsi virtualmente attraverso diversi luoghi, vedere le immagini e conoscere i ragazzi con le loro parole. (ANSA).