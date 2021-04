Premi, la longlist del Gregor von Rezzori

(ANSA) - ROMA, 20 APR - E' stata annunciata la longlist per la sezione narrativa straniera del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze. La XV edizione del Premio, ideato e organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena, presieduta da Beatrice Monti della Corte, si svolgerà dal 3 al 6 giugno a Firenze.

Ecco la longlist: Tash Aw, 'Noi, I sopravvissuti' (Einaudi, trad. di Anna Nadotti); Susan Choi, 'Esercizi di fiducia' (SUR, trad. di Isabella Zani); Bernardine Evaristo, 'Ragazza, donna, altro' (SUR, trad. di Martina Testa); Rodrigo Hasbún, 'Gli anni invisibili' (SUR, trad. di Giulia Zavagna); Luc Lang, 'La tentazione' (Edizioni Clichy trad. di Tommaso Guerrieri); Robert Macfarlane, Underland (Einaudi, trad. di Duccio Sacchi); Colum McCann, Apeirogon (Feltrinelli, trad. di Marinella Magri); Maaza Mengiste, 'Il Re Ombra' (Einaudi, trad. di Anna Nadotti); Emiliano Monge, 'Le omissioni' (La Nuova Frontiera, trad. di Elisa Treamontin); Maggie O'Farrell, 'Nel nome del figlio' (Guanda, trad. di Stefania De Franco).

La giuria del Gregor von Rezzori - sostenuto dal Comune di Firenze, promosso dal Centro per il libro e la lettura del MiC e patrocinato da Regione Toscana - è presieduta da Ernesto Ferrero e composta da Beatrice Monti della Corte, Andrea Bajani, Alberto Manguel, Maylis de Kerangal e Edmund White. La Fondazione Santa Maddalena, che ospita periodicamente scrittori da tutte le parti del mondo come residenza letteraria, è stata istituita da Beatrice Monti due anni dopo la morte, nel 1998, del marito Gregor von Rezzori e dal 2007 organizza il Premio Gregor von Rezzori-Città di Firenze, un festival di letteratura internazionale che promuove l'incontro tra scrittori di opere di letteratura contemporanea di grande qualità, traduttori e il pubblico italiano. (ANSA).