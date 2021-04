ANSA-IL-PUNTO/COVID;Toscana, libero accesso vaccini over 80

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Due giorni di libero accesso per gli over 80 negli hub vaccinali toscani. Lo ha deciso la Regione per domani e giovedì: i cittadini ultra ottantenni non ancora vaccinati potranno presentarsi direttamente, senza appuntamento.

Si tratta di quegli anziani, spiega la Regione, che non sono stati ancora contattati dal proprio medico di famiglia, che non si sono registrati sul portale e non si sono rivolti al numero verde 800117744 messo a loro disposizione per prenotare. La novità è finalizzata a raggiungere l'obiettivo della prima dose di vaccino agli over 80 entro il 25 aprile: finora dei poco più 300mila che vivono in Toscana hanno ricevuto la prima dose in 269.806.

Sempre sul fronte vaccini attese per giovedì in Toscana 20mila dosi Astrazeneca (già prenotate anche per i richiami) e 90mila vaccini Pfizer che, una volta portata a termine la vaccinazione degli over 80, saranno utilizzati per le altre categorie prioritarie per età e patologia. Lo fa sapere la Regione Toscana. Ieri poi consegnate 6mila dosi AstraZeneca.

Attualmente, si spiega, non è prevista l'apertura ad altre fasce anagrafiche, oltre a quella degli over 70, in considerazione del limitato numero di vaccini.

Sull'andamento della pandemia si registra intanto un calo del numero dei contagi giornalieri, del tasso di positività e dei ricoveri: i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 644, l'incidenza sui test è stata pari al 2,8% e al 9,3% per le prime diagnosi, i degenti nei reparti Covid sono 1,822, 28 in meno, di cui 269 in terapia intensiva, 4 in meno. Purtroppo si registrano altri 28 decessi che portano il totale a 5.911. (ANSA).