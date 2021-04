Protesta Tni in A1: blocco finito, ripartiti i manifestanti

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Sono ripartiti lentamente alle 14.20 a bordo delle loro auto, suonando i clacson, i ristoratori di Tni Italia che da stamani avevano bloccato l'autostrada A1 in entrambe le direzioni all'altezza del casello di Incisa (Firenze). "Noi non molleremo mai, per la tutela delle imprese", ha affermato Pasquale Naccari, presidente di Tni Italia e leader della protesta, in una diretta Facebook con cui ha annunciato la fine del presidio di oggi.

"Dopo 5 lunghe ore di blocco autostradale sul tratto A1 - ha dichiarato Naccari - sia in direzione Nord che in direzione Sud, abbiamo creato notevoli disagi del traffico. Riteniamo che il messaggio forte sia arrivato e adesso andiamo via con l'indicazione al governo di accogliere i nostri punti, altrimenti saremo costretti a ripetere gesti eclatanti". (ANSA).