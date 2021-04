Protesta Tni in A1: Autostrade, tratti chiusi e code

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - In seguito alla manifestazione di Tni Italia sull'A1 Autostrade comunica che tra le province di Firenze e Arezzo è stata disposta la chiusura dei tratti Firenze sud-Incisa verso Roma e Valdarno-Incisa verso Bologna.

All'interno dei tratti chiusi, il traffico è bloccato "e ci sono 6 km di coda verso Roma e 5 km verso Bologna".

Chi è in viaggio verso Roma, si spiega, "deve uscire a Firenze sud dove si registra 1 km di coda e può rientrare in autostrada a Valdarno dopo aver percorso la viabilità ordinaria mentre chi è diretto a Bologna deve uscire a Valdarno dove si registrano 2 km di coda e può rientrare in A1 ad Incisa. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 con rientro in A1 a Valdichiana; percorso inverso per chi viaggia verso Bologna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale".

