Covid: in Toscana altri 771 casi

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Nelle ultime 24 ore sono stati 771 i nuovi casi Covid registrati in Toscana su 11.199 test di cui 9.610 tamponi molecolari e 1.589 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,88% (18,7% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi con un post oggi dal presidente della Toscana Eugenio Giani.

Rispetto a ieri in calo il numero dei contagi - erano stati 958 -, in crescita il tasso di positività che era stato pari a 4,69 (14,5% sulle prime diagnosi), a fronte però di un numero di test quasi dimezzato: nell'ultimo report era stati effettuati 20.407 tamponi (14.362 molecolari e 6.045 rapidi). (ANSA).