ANSA-IL-PUNTO/COVID; Toscana, casi in calo, su i ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Sono 771, età media 43 anni, i nuovi casi oggi in Toscana dove si registrano 31 decessi: 20 uomini e 11 donne con un'età media di 83,1 anni. In aumento i ricoveri, sono 1.850, 49 in più rispetto a ieri, di cui 273 in terapia intensiva (+3). Oggi sono stati eseguiti 9.610 tamponi molecolari e 1.589 tamponi antigenici rapidi - quasi dimezzati rispetto a ieri -, di cui il 6,9% è risultato positivo (tasso in rialzo). Sono invece 4.127 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,7% è risultato positivo.

Riguardo alla vaccinazione, sul fronte scuola-atenei, risulta aver la prima dose l'81,09% del personale docente, non docente e universitario, pari a 64.871 persone sul totale di 80.000. Il dato è della Regione in base all'aggiornamento al 16 aprile. Per quanto riguarda la prima dose, la Toscana ha dunque una percentuale più alta della media italiana ferma al 73,55%. E' invece più bassa della media nazionale la percentuale di personale scolastico che ha ricevuto entrambe le dosi: in Toscana sono 222 persone, pari allo 0,28%, mentre la media italiana è dell'1,35%. La Regione precisa però che il personale scolastico ha ricevuto il vaccino Astrazeneca, e quindi avrà la seconda dose dopo 84 giorni dalla prima somministrazione, ovvero a partire da fine aprile. (ANSA).