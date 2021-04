Vaccini: Toscana supera 1 mln di dosi e recupera su over 80

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - "Continua la campagna vaccinale Toscana e oggi è stata superata la soglia del milione di vaccini somministrati! La Toscana ha somministrato 735mila prime dosi e 265mila richiami. L'89% delle dosi ricevute sono state somministrate", inoltre "l'86,9% degli ultra 80enni ha ricevuto almeno una dose, la media italiana è del 79,9%. La Toscana è la terza regione italiana per percentuale di over 80 vaccinati con almeno una dose ed ha dimostrato, con l'impegno di tutti, di aver saputo recuperare il ritardo iniziale". Lo evidenzia il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo che ringrazia "i medici, gli infermieri, i volontari e gli operatori sanitari". "Ora - aggiunge - l'obiettivo che si era dato il presidente Giani, ossia vaccinare tutti gli ultraottantenni toscani con almeno una dose entro il 25 aprile, è davvero raggiungibile".

"Per quanto riguarda i fragili - sottolinea - sono state somministrate 51mila prime dosi e 11mila richiami su circa 100mila registrazioni. Con la consegna dei vaccini Moderna che arriveranno tra stasera e domani si potrà accelerare anche su questa categoria. Per i 70-79, invece, siamo sempre in attesa di ulteriori dosi di AstraZeneca per poter riaprire le prenotazioni. Al momento però sono stati vaccinati il 35% dei settantenni toscani". Secondo Mazzeo "la macchina organizzativa della Toscana è in grado di effettuare un milione di somministrazioni al mese ma questo sarà possibile solo se avremo i vaccini". (ANSA).