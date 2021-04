Covid: in Toscana 28 morti in un giorno, età media 81,8 anni

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - E' di 958 nuovi casi (età media 44 anni) e altri 28 morti (età media 81,8 anni, 10 in un giorno a Firenze e provincia) il rapporto delle 24 ore in Toscana sul Covid dove dall'inizio della pandemia adesso si conta un totale di 216.578 positivi al Coronavirus, in crescita del +0,4% in un giorno. I guariti nelle 24 ore sono stati 1.229 (tutte guarigioni complete, a tampone negativo) e crescono in percentuale di più dei nuovi positivi (+0,7% contro +0,4%) raggiungendo la quota totale di 184.655 persone. I decessi hanno raggiunto il totale di 5.852 vittime.

Gli attualmente positivi sono dunque ora 26.071 (-1,1% su ieri, dato in calo): tra loro i ricoverati sono scesi a 1.801 (-14 pazienti su ieri) di cui 270 in terapia intensiva (otto in meno). Altri 24.270 positivi sono in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (-285 su ieri, pari al -1,2%). Ci sono inoltre 27.482 persone (sono 506 in più su ieri, +1,9%) anch'esse in isolamento domiciliare, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).