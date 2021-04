Vaccini, in Toscana riaperte le prenotazione per i 70-79enni

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - Si sono riaperte in Toscana le prenotazioni sul portale web per la vaccinazione anti-Covid nella fascia d'età dei nati dal 1941 al 1951. La vaccinazione avverrà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 20, 21 e 22 aprile prossimi: le agende, spiega la Regione in una nota, "saranno richiuse a posti disponibili esauriti, che attualmente sono soltanto 25mila, a causa dell'andamento a rilento delle forniture".

Alle ore 14.30 di oggi le persone over 70 in Toscana che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, sono in tutto 161.012.

Rimangono aperte sul portale web anche le prenotazioni per gli over 80, e rimane attivo il numero verde dedicato (800 117744) per gli ultraottantenni che non hanno la possibilità di prenotare in autonomia. (ANSA).