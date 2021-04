Scontro fra auto e motocicletta, morto centauro nel Pisano

(ANSA) - PISA, 17 APR - Un motociclista di Cascina (Pisa) è morto nel pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Pisa al litorale. La vittima, Emiliano Di Gaddo, 48 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo urtando violentemente un'auto che, secondo le prime testimonianze, si stava immettendo da una via laterale. L'uomo è praticamente morto sul colpo nonostante gli estremi tentativi di rianimarlo sul posto eseguiti dal personale del 118.

Saranno comunque gli accertamenti eseguiti sul posto a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Secondo quanto si è appreso, stava viaggiando in direzione di Marina di Pisa, quando si sarebbe visto sbucare all'improvviso l'auto che si stava immettendo sulla carreggiata. (ANSA).